2019-05-14T16:21:42+03:00
Общество

Суд восстановил Александра Романенко в должности главного дорожника Владимирской области

И обязал выплатить ему компенсацию в 111 тысяч рублей
Сергей МОРКОВКИН
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14 мая Октябрьский районный суд рассмотрел иск бывшего директора департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александра Романенко и постановил восстановить его в должности. Кроме того, суд обязал работодателя выплатить бывшему главному дорожнику области компенсацию в 106 тысяч рублей за временный простой и 5 тысяч рублей за моральный вред. Решение суда может быть обжаловано во Владимирском областном суде.

Напомним, Александр Романенко был уволен с должности директора департамента дорожного хозяйства 4 апреля 2019 года. Поводом для него послужили два выговора, полученных экс-главным дорожником области за неосвоение более 240 миллионов рублей и оскорблением работодателя в печати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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