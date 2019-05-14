Ковровчанин сорвал золотые цепи с незнакомки, чтобы подарить их сожительнице

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-14T09:49:46+03:00

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2 мая в полицию обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на улице неизвестный мужчина сорвал с ее шеи золотые цепочки. Сумма ущерба превысила 20 000 рублей.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские изучили записи с камер, которые были установлены в кафе, куда заходила женщина. Оказывается, в нем также сидел 30-летний подозреваемый. Он заметил на женщине золотые украшения, а когда она пошла домой, мужчина решил ее проводить. По пути подозреваемый сорвал с ковровчанки золото и убежал. Цепочки он хотел подарить своей сожительнице.

Возбуждено уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU