2019-05-13T20:45:49+03:00
Происшествия

Эвакуации ТЦ во Владимире оказались ложными вызовами

Полиции предстоит выяснить, чьих это рук дело
Артем Бердник
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Эвакуированный ТЦ «Мегатрон»Эвакуированный ТЦ «Мегатрон»Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Ранее мы писали о том, что 13 мая около 15.30 были эвакуированы торговые центры "Торговые ряды", "Мегаторг", "Крейсер", ТЦ «Восток-1», а также автовокзал. В ТЦ «Крейсер», по словам директора, задымился один из отделов. Каждое из зданий оцепили люди в форме и касках, территорию торговых центров оградили от посетителей. На месте работали сотрудники полиции, кинологи и спасатели. Если в первых четырёх местах сотрудники органов уехали довольно быстро, то за поиском подозрительного предмета в ТЦ «Восток-1» сотни людей наблюдали в течении нескольких часов, ожидая развязки. К счастью, никаких подозрительных предметов найдено не было. Об этом в 19.30 сообщили в УМВД по Владимирской области: - На ряд объектов с массовым пребыванием людей в городе Владимире поступили анонимные звонки о существующей угрозе, которые стали причиной эвакуации граждан. Сотрудники полиции вместе с другими экстренными службами выехали на объекты для проведения необходимых мероприятий, - заявила начальник пресс-службы УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко. По результатам проверок тех самых предметов, о которых заявили по телефону, выяснилось, что они не представляют никакой угрозы для посетителей. Сейчас полицейским предстоит выяснить, кто звонил в полицию с ложными сообщениями о заложенных бомбах. Напомним, зимой по некоторым городам, включая Владимир, прошла волна телефонных угроз о заложенных взрывных устройствах от мошенников. Под удар попали не только торговые центры, но и государственные сооружения, такие как Белый дом, школы, больница. Тогда виновником эвакуаций стал школьник, решивший «пошалить». Кто стоит за ажиотажем в этот раз — пока остаётся неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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