2019-05-13T17:30:14+03:00
Происшествия

Во Владимире эвакуировали четыре крупных торговых центра

Людей вывели из "Торговых рядов", "Мегаторга" и "Крейсера"
Артём Черепанов
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Эвакуация ТЦ "Крейсер"Эвакуация ТЦ "Крейсер"Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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13 мая около 15.30 были эвакуированы торговые центры "Торговые ряды", "Мегаторг" и "Крейсер". В "Крейсере", как сообщил диктор, оповещающий покупателей в торговом зале, произошло задымление в одном из отделов. На место происшествия приехала пожарная машина и кинологи.

"Торговые ряды" оцепили люди к форме и касках. Вероятно, в полицию поступил вызов об оставленной кем-то из посетителей сумке.

Кроме того, примерно в это же время был эвакуирован торговый центр "Мегаторг". В соцсетях появилась информация об эвакуации рынка "Восток-1" на улице Егорова.

Официальные комментарии по поводу случившегося от УМВД региона на данный момент не последовало.

Отметим, волна эвакуаций торговых центров в это же время прокатилась по Санкт-Петербургу.

Напомним, зимой по Владимиру прокатилась волна ложных сообщений о взрывных устройствах, заложенных в разных общественных зданиях города. Данные ни по одному из звонков не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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