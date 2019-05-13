2019-05-13T14:34:12+03:00
Общество

Во Владимире начали развешивать цветочные кашпо

В городе проходят работы по весеннему благоустройству
Алексей СУХОВ
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В рамках этих работ утром 13 мая 74 рабочих МКУ "Благоустройство" косили траву почти по 30 адресам. Один из самых больших объектов - газоны и склоны вдоль Лыбедской магистрали. Новая автомобильная дорога, построенная два года назад разгрузила транспортный поток в центре города, зато добавила газонов, которые необходимо косить, уверяют в мэрии.

Скашивание травы вдоль дорог, в парках и скверах - одно из требований городских правил благоустройства. Это делается в том числе и для того, чтобы в городе не расплодились клещи, которые предпочитают, как известно, высокую траву.

Кроме того, накануне и после майских праздников специалисты МКУ "Благоустройство" продолжили оформление улиц города цветами, выращенными в муниципальной теплице. Так, 13 мая по городу развозят и монтируют декоративные цветочные кашпо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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