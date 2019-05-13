2019-05-13T11:21:47+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном задержали продавца метадона

Помимо сильнейшего анальгетика, дома у задержанного нашли кокаин
Артем Бердник
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На одной из улиц Гусь-Хрустального сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, пытавшегося продать дозу метадона массой более 0,5 грамма. Кроме того, ранее полицейские уже взяли задержанного под контроль, после того, как он продал все тот же метадон массой 0,8 грамма.

Проследовав к мужчине домой, сотрудники органов изъяли оттуда еще 11,35 грамма метадона и 1,34 грамма кокаина. Часть наркотиков задержанный хранил в люстре.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские выясняют, где задержанный приобретал товар, а также выясняют, сколько он успел совершить сделок. Мужчина был заключен под стражу. В его отношении были возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт, покушение на сбыт в крупном размере и незаконное хранение наркотиков. Задержанному грозит минимум 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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