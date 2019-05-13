Во Владимире включили светомузыкальный фонтан на Театральной площади

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-13T09:52:38+03:00

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В самый разгар торжеств, посвященных празднованию Дня Победы, около Областного драматического театра после ремонтных работ включили светомузыкальный фонтан. Напомним, конструкцию, которую возвели к Дню города в 2018-м году, не принимал на баланс МУП "Владимирводоканал" из-за того, что во время представлений фонтан заливал остановку общественного транспорта и Театральную площадь. По этой причине светомузыкальный фонтан на зиму консервировала компания, которая его возвела. переживет ли он зиму волновало многих владимирцев.

В конце апреля компания "Областройзаказчик", которая строила его, начала работы по созданию дополнительной ливневки для того, чтобы лишняя вода не заливала территорию вокруг, а 9 мая фонтан включили. Отметим, все праздники вокруг светомузыкального фонтана каждый день собиралась толпа людей.

ИСТОЧНИК KP.RU