2019-05-10T17:26:21+03:00
Общество

Владимирская область примет участие в московской аграрной выставке «Золотая осень – 2019»

Такое решение приняли сельхозпроизводители на встрече с Максимом Брусенцовым
Артем Бердник
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8 мая врио первого заместителя Губернатора области Максим Брусенцов встретился с сельхозпроизводителями региона. Напомним, недавно Брусенцов получил под свой контроль департамент сельского хозяйства, ветеринарии и продовольствия, поэтому это была первая встреча подобного рода.

Рассказав сначала о себе и о своей работе, врио заместителя губернатора подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы проблемы сельхозпроизводителей решались в оперативном режиме. На встрече также были рассмотрены итоги региональной программы «Покупай Владимирское, покупай свое!». Сельхозпроизводители попросили продолжить эту работу. В ответ Максим Брусенцов заявил, что в области успешно действует государственная поддержка предпринимательства, идет реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Такие встречи, по решению собравшихся, впредь будут регулярными, а по окончанию сельскохозяйственного сезона Владимирская область примет участие в московской аграрной выставке «Золотая осень – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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