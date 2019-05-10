"Детям войны" во Владимирской области окажут поддержку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-10T15:36:11+03:00

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Владимирская область вошла в число пяти из 18 субъектов Центрального федерального округа, где осуществляются дополнительные выплаты из регионального бюджета ко Дню Победы участникам войны и приравненным к ним категориям граждан. На данный момент в Белом доме прорабатывают вопрос о социальной поддержке для категории граждан, относимых к “детям войны”.

Врио первого заместителя Губернатора области Марина Чекунова сообщила, что Владимир Сипягин поручил проработать вопрос увеличения соцподдержки жителям области, чья судьба связана с Великой Отечественной войной. Поручение касается и младшего поколения героев Победы.

Распоряжением Губернатора от 17.12.2018 была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением социальной поддержки гражданам, рожденным в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

В настоящее время в нашем регионе проживают около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года. Из них мерами поддержки по различным основаниям пользуется более 91 тысячи человек.

По предварительным оценкам рабочей группы, на реализацию проекта понадобится более 168 млн рублей. К сожалению, в бюджете на 2019 год, заложенным еще до Владимира Сипягина, эти средств нет, поэтому принятие закона возможно лишь к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU