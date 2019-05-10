Более 50 тысяч владимирцев отметили День Победы.

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-10T12:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Формирование колонны «Бессмертного полка» началось утром 9 мая на Садовой площади. Жители города с портретами фронтовиков, со знаменами Победы, Георгиевскими ленточками, российскими и советскими флагами вливались в могучий людской поток и под песни военных лет образовали колонну, насчитывающую в себе более 25000 человек. Почти каждый из собравшихся поддержал песенный флэш-моб. «Катюшу» пела хором вся площадь. Завершая официальную часть торжеств на площади Победы, глава администрации города Владимира Андрей Шохин напомнил, что шествие «Бессмертного полка» в областной столице проходит с 2013 года. Тогда, 6 лет назад, в акции участвовало около 800 человек. Напомним, за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 24724 жителя города Владимира - сильных, молодых, красивых, полных жизни. 10861 из них, почти каждый второй, не вернулся с фронта. Во Владимире, как и в любом другом городе России, нет ни одной семьи, в которой не было бы «своих» ветеранов. Именно поэтому движение «Бессмертный полк» в нашем городе с каждым годом становится все более массовым.

ИСТОЧНИК KP.RU