2019-05-09T15:43:49+03:00
Общество

Митинг и парад в честь Дня Победы собрал более 50 тысяч владимирцев

Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира
Артём Черепанов
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Пресс-служба администрации города Владимира сообщила официальные данные о количестве горожан, посетивших парад и митинг в честь Дня Победы. По данным мэрии, в мероприятии приняли участие более 50 тысяч человек.

Отметим, в шествии «Бессмертного полка» во Владимире приняло участие более 20 тысяч человек.

Фоторепортаж о шествии «Бессмертного полка» и параде в честь Дня Победы можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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