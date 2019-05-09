Митинг и парад в честь Дня Победы собрал более 50 тысяч владимирцев
Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира
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Пресс-служба администрации города Владимира сообщила официальные данные о количестве горожан, посетивших парад и митинг в честь Дня Победы. По данным мэрии, в мероприятии приняли участие более 50 тысяч человек.
Отметим, в шествии «Бессмертного полка» во Владимире приняло участие более 20 тысяч человек.
Фоторепортаж о шествии «Бессмертного полка» и параде в честь Дня Победы можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU