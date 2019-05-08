в ВлГУ пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-08T14:13:34+03:00

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14 мая в ВлГУ состоятся IX региональные соревнования по компьютерному многоборью среди людей старшего возраста.

Участие в многоборье примут более 35 представителей различных районов Владимирского региона. К участию в конкурсе допускаются женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше в категориях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Целями чемпионата являются популяризация среди лиц старшего возраста и пенсионеров компьютерных знаний и навыков, владения компьютерными технологиями, возможность получения государственных муниципальных услуг с помощью интернета, развитие системы обучения компьютерной грамотности старшего поколения.

Победители региональных соревнований примут участие в финальном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Финальный этап пройдет с 4 по 6 июня в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU