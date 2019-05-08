Около 600 владимирцев поучаствовали в фестивале ГТО «Наша Победа»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-08T14:08:59+03:00

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Фестиваль прошел в парке «Дружба» 7 мая и собрал около 600 участников в возрасте от 7 до 80 лет.

Жителям Владимира предложили пройти мастер-класс по сдаче нормативов ГТО у ведущих спортсменов региона (олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Павла Кузнецова, серебряного примера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Николая Куксенкова, чемпиона Европы по самбо Антона Коновалова, обладателя Кубка мира по греко-римской борьбе Абуязида Манцигова, победителя Всемирной летней универсиады по спортивной гимнастике Кирилла Прокопьева, капитана ФК «Торпедо-Владимир» Сергея Шалина), а также попробовать свои силы в отжимании, подтягивании, качании пресса, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину, «Лабиринте» спортивного ориентирования, туристической полосе препятствий и других.

Врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова преодолела «Лабиринт». В будущем чиновница планирует сдать нормативы ГТО. Самым трудным для нее станет отжимание. А вот пресс и стрельбу она сдаст с легкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU