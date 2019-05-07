Во Владимире стартуют кинопоказы под открытым небом

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-07T14:45:59+03:00

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8 мая в рамках торжественной программы "За день до Победы" - откроется сезон увлекательных открытых кинопоказов от Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Владимирцев приглашают посмотреть фильм "Солдатик". История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова.

Место встречи - Никитский бульвар. Начало кинопоказа - в 20:30

ИСТОЧНИК KP.RU