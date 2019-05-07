Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подписал новый договор со специализированным агентством по сбору долгов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-07T11:59:26+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подписал новый договор с ООО «Агентство Региональная организация по сбору долгов». В ближайшее время организации будет передана информация о 9 тыс. клиентах - физических лицах, сумма задолженности которых составляет 330 млн рублей.

Агентство будет работать с теми клиентами, чьи неплатежи превышают полгода. По законодательству в течение 30 дней они получат извещения от «ЭнергосбыТ Плюс» с указанием суммы долга, а также информацией о привлечении для ее взыскания специализированного агентства.

Компания «Агентство Региональная организация по сбору долгов» внесена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере ЖКХ и в своей деятельности жестко придерживается требований действующего законодательства. А именно, Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

По оперативной информации на 1 апреля 2019 года общий размер задолженности физических лиц за электрическую энергию перед Владимирским филиалом составляет более 374 млн рублей, за тепловую энергию – свыше 624 млн рублей. При этом просроченная задолженность составляет порядка 40% от общего объема. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением. Для урегулирования проблемы клиент может обратиться в любое отделение компании для составления заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет принято решение о возможности реструктуризации задолженности, и составлен план-график ее погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU