Юрьев-Польская спортсменка Анастасия Хомячкова выиграла международный турнир по самбо

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-06T12:18:35+03:00

Она принимала участие в международном турнире по самбо категории "А" "Мемориал Ю. Потапова"

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Турнир прошел во Владивостоке с 26 по 29 апреля 2019 года. Анастасия Хомячкова, выступавшая в весовой категории "до 72 кг", завоевала золотую медаль, одержав три победы над соперницами.

Минувший турнир явился подготовительным этапом сборной команды России к чемпионату мира по самбо, который пройдет в октябре 2019 года в Сеуле.

В соревнованиях участвовали 176 спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монголии, Узбекистана, Южной Кореи. Мужчины и женщины выступали в девяти весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU