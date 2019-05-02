Во Владимирской области за один день потушили три лесных пожара

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-02T17:32:56+03:00

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По данным Региональной диспетчерской службы департамента лесного хозяйства за 1 мая 2019 года зафиксировано три лесных пожара на территории Вязниковского и Ковровского лесничеств. Их общая площадь на момент обнаружения составила 11 га. Если причиной пожаров в Вязниковском районе стали сельхозпалы, то возгорание сухой травы в посадках лесных культур в Ковровском районе, охватившее площадь в 9,2 га, было вызвано поджогом.

На тушении пожаров работали 28 человек личного состава и 11 единиц техники. Пожары ликвидировали в день обнаружения силами личного состава и с помощью техники пожарно-химических станций (ПХС) «Владимирского лесхоза».

Всего с начала пожароопасного сезона - с 15 апреля - во Владимирской области произошло 33 лесных пожара на общей площади 34,81 га.

Каждый день самолеты Владимирской авиабазы осуществляют авиапатрулирование лесопожарной обстановки, в наземном патрулировании 1 мая работали 173 мобильные группы в составе 338 человек.

При обнаружении возгораний звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.

ИСТОЧНИК KP.RU