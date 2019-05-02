Во Владимирской области 7300 жителей поучаствовали в праздновании Дня весны и труда

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-02T15:30:55+03:00

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1 мая 2019 года на территории 18 населенных пунктов Владимирской области было проведено 29 мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда. В них поучаствовали 7300 жителей и гостей региона.

По данным пресс-службы УМВД, на мероприятиях дежурили 179 сотрудников органов внутренних дел, 49 единиц служебного транспорта, 33 сотрудника Росгвардии, 58 народных дружинников, 15 сотрудников частных охранных организаций.

При проведении мероприятий нарушений и массовых беспорядков не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU