В Судогде мужчина хотел продать почти 2 тысячи бутылок паленого коньяка

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-02T12:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Калуги на территории Судогодского района нашел помещение для аренды и купил оборудование для розлива алкоголя, а также тару, упаковку, спирт в виде медицинского антисептического раствора, рулон наклеек, похожих на акцизные марки, и наклейки со словом "Коньяк четырехлетний".

По данным Судогодского районного суда, мужчина смешивал спирт с водой и разливал в стеклянные бутылки. В общем итоге получилось 1840 бутылок. Как и положено, на них наклеивались надписи, акционные марки, которые на самом деле не являлись акцизными. Алкоголь он упаковывал в картонные коробки, в каждой - по 16 штук.

Суд оштрафовал мужчину на 150000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU