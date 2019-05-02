Ковровскому стрелку дали 3 года тюрьмы за изготовление оружия и патронов

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-02T12:14:50+03:00

У себя дома он изготовил 7 дробовых патронов

Изменить размер текста: A A

В декабре 2018 года мужчина у себя дома изготовил 7 охотничьих дробовых патронов, пригодных для стрельбы. А в конце января 2019 года зарядил самодельное ружье и отправился в деревню Крестниково Ковровского района. Он отстрелял два патрона, а пять оставил на дальнейшее хранение.

Через несколько дней мужчину задержали полицейские и изъяли ружье с патронами.

Ковровский суд назначил стрелку наказание - 3 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU