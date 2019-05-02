2019-05-02T11:01:37+03:00
Происшествия

В Коврове бывший военный, приревновав подружку, ударил знакомого по голове брусом

Его лишили свободы на 3 года
Валерия Рудометова
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Дело было еще в сентябре 2018 года в Коврове. Бывший военный, который участвовал в конфликте на территории Таджикистана, его подружка и еще один знакомый выпивали в гараже. На почве ревности ковровчанин стал кричать на знакомого, что он оказывает знаки внимания девушке. Ковровчанин встал, прошелся по гаражу и увидел деревянный брусок. Он поднял его и ударил знакомого по голове. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, перелом теменных костей.

Потерпевший стал требовать от дебошира 1 миллион рублей. Но тот не согласился с такой суммой. В итоге суд признал ковровчанина виновным и назначил наказание - 3 года в колонии общего режима. Также он должен выплатить 400 тысяч рублей пострадавшему.

Ковровский суд учел обстоятельства подсудимого: признание вины, наличие маленького ребенка и пожилых родителей, один из которых - инвалид. А еще то, что мужчина выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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