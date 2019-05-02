Нетрезвый камешковец угрожал ножом фармацевту и требовал деньги

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-02T10:38:06+03:00

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Вечером 15 февраля 2019 года нетрезвый мужчина зашел в аптеку в Камешкове, достал кухонный нож и стал угрожать фармацевту. Он перегородил ей путь к выходу и стоял с ножом до тех пор, пока испуганная женщина не отдала ему из кассы деньги. После передачи выручки мужчина убежал.

Камешковский суд назначил наказание - 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU