2019-05-02T10:38:06+03:00
Происшествия

Нетрезвый камешковец угрожал ножом фармацевту и требовал деньги

За преступление он получил 5 лет колонии особого режима
Валерия Рудометова
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Вечером 15 февраля 2019 года нетрезвый мужчина зашел в аптеку в Камешкове, достал кухонный нож и стал угрожать фармацевту. Он перегородил ей путь к выходу и стоял с ножом до тех пор, пока испуганная женщина не отдала ему из кассы деньги. После передачи выручки мужчина убежал.

Камешковский суд назначил наказание - 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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