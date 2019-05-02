Нетрезвый камешковец угрожал ножом фармацевту и требовал деньги
За преступление он получил 5 лет колонии особого режима
Изменить размер текста:
Вечером 15 февраля 2019 года нетрезвый мужчина зашел в аптеку в Камешкове, достал кухонный нож и стал угрожать фармацевту. Он перегородил ей путь к выходу и стоял с ножом до тех пор, пока испуганная женщина не отдала ему из кассы деньги. После передачи выручки мужчина убежал.
Камешковский суд назначил наказание - 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU