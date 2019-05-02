Во Владимирской области пожарные за сутки потушили 67 возгораний

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-02T10:27:54+03:00

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Пожарные Владимирской области в течение суток выезжали на пожары 67 раз. По данным пресс-службы МЧС, зарегистрировано 33 поджога мусора, 24 - сухой травы. Также 10 техногенных пожаров.

Напомним, что с 19 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим. В этот период разведение костров недопустимо не только в лесах, но и на приусадебных, садоводческих и дачных участках. За нарушение правил пожарной безопасности и поджоги сухой травы предусмотрена административная ответственность, а в случае распространения огня на леса хулиганства считаются преступлением по ст. 261 УК РФ.

При обнаружении горения травы на дачных участках, в населенных пунктах и их окрестностях звоните в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.

ИСТОЧНИК KP.RU