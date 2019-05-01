Во Владимире тушили пожар в церкви Николая Чудотворца

1 Май 23:49 2019-05-02T00:30:17+03:00

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Информация о пожаре в церкви Николая Чудотворца по улице Николо-Галейской во Владимире поступило на пульт диспетчера МЧС региона в 22.58.

На месте работали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Пользователи соцсетей, которые стали свидетелями ЧП, ссылаясь на спасателей, работающих на месте, сообщили, что в храме было сильное задымление из-за того, что горит иконостас. Информацию о возгорании иконостаса подтвердили в МЧС региона. На снимках с места событий видно, что спасатели работают около придела храма. Потушить пожар удалось быстро, никто не пострадал. Выгорело 5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU