2019-05-02T00:30:17+03:00
Происшествия

Во Владимире тушили пожар в церкви Николая Чудотворца

Загорелся иконостас
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС России по Владимирской областифото ГУ МЧС России по Владимирской областиФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Информация о пожаре в церкви Николая Чудотворца по улице Николо-Галейской во Владимире поступило на пульт диспетчера МЧС региона в 22.58.

На месте работали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Пользователи соцсетей, которые стали свидетелями ЧП, ссылаясь на спасателей, работающих на месте, сообщили, что в храме было сильное задымление из-за того, что горит иконостас. Информацию о возгорании иконостаса подтвердили в МЧС региона. На снимках с места событий видно, что спасатели работают около придела храма. Потушить пожар удалось быстро, никто не пострадал. Выгорело 5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петушинском районе дотла сгорел частный дом
Во Владимирской области пройдет Чемпионат по рубке шашкой
В Судогодском районе в лобовом ДТП погиб человек, еще трое - в больнице
Во Владимирской области пропал 41-летний мужчина
Москва не даст денег на соцобъекты в подмосковных районах по соглашению с Владимирской областью
В Боголюбово столкнулись "Волга", "Хонда" и автобус с пассажирами
Во Владимирской области вырос прожиточный минимум
3500 детей за лето бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях
Несовершеннолетняя жительница Суздаля отработает 120 часов за украденный телефон
Во Владимире осудили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
В майские праздники владимирские инспекторы ГИБДД проведут "сплошные" проверки водителей
В Муромском районе вспыхнул частный дом