В Петушинском районе дотла сгорел частный дом
От деревянной постройки остались одни головешки
фото ГУ МЧС по Владимирской области
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Сообщение о пожаре в населенном пункте Омутищи Петушинского района в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило в 20.29 1 мая.
На место ЧП выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Деревянная постройка выгорела полностью, от дома остались одни головешки. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.
ИСТОЧНИК KP.RU