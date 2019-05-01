2019-05-01T23:00:16+03:00
Происшествия

В Петушинском районе дотла сгорел частный дом

От деревянной постройки остались одни головешки
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС по Владимирской областифото ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в населенном пункте Омутищи Петушинского района в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило в 20.29 1 мая.

На место ЧП выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Деревянная постройка выгорела полностью, от дома остались одни головешки. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире тушили пожар в церкви Николая Чудотворца
Во Владимирской области пройдет Чемпионат по рубке шашкой
В Судогодском районе в лобовом ДТП погиб человек, еще трое - в больнице
Во Владимирской области пропал 41-летний мужчина
Москва не даст денег на соцобъекты в подмосковных районах по соглашению с Владимирской областью
В Боголюбово столкнулись "Волга", "Хонда" и автобус с пассажирами
Во Владимирской области вырос прожиточный минимум
3500 детей за лето бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях
Несовершеннолетняя жительница Суздаля отработает 120 часов за украденный телефон
Во Владимире осудили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
В майские праздники владимирские инспекторы ГИБДД проведут "сплошные" проверки водителей
В Муромском районе вспыхнул частный дом