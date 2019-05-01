Во Владимирской области пройдет Чемпионат по рубке шашкой

СЕГОДНЯ 21:45 2019-05-01T21:45:45+03:00

На соревнования приедут больше полусотни спортсменов из разных регионов страны

Изменить размер текста: A A

2 мая в 11.00 в городе Камешково начнется Чемпионат Владимирской области по рубке шашкой. Состязания по традиционному казачьему виду спорта, который приобретает популярность по всей стране, будут посвящены дню памяти Георгия Победоносца.

На стадионе "Труд" соберутся больше 50 участников из разных городов страны - в Чемпионате примут участие представители из Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Московской областей и Москвы.

Соревноваться участники будут по семи дисциплинам, среди них рубка лозы под шапкой, рубка каната по меткам, пеший укол мишени и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU