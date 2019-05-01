В Судогодском районе в лобовом ДТП погиб человек, еще трое - в больнице

СЕГОДНЯ 21:06 2019-05-01T22:06:16+03:00

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1 мая около 15.00, сообщает региональное управление МВД, на 71 километре дороги Владимир-Муром Арзамас в Судогодском районе произошло ДТП с участием двух машин.

По предварительной информации, столкнулись два автомобиля «Мицубиси Аутлендер». За рулем иномарки, которая ехала в сторону Владимира и выехала на "встречку", находился 54-летний мужчина. В салоне с ним был две пассажирки 33 и 30 лет. За рулем втором машины, которая в этот момент ехала по своей полосе, находился 33-летний водитель. Он также был не один, в машине был 23-летний молодой человек.

В результате лобового столкновения, 33-летний водитель погиб, две женщины, которых он вез, попали в больницу. Также на больничной койке оказался и пассажир иномарки, выехавшей на "встречку".

Назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU