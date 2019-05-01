Москва не даст денег на соцобъекты в подмосковных районах по соглашению с Владимирской областью
Департамент ЖКХ правительства Москвы отказался предоставить Владимирской области остаток межбюджетного трансферта на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы в подмосковных районах.
Соглашение о сотрудничестве между Москвой и 33-м регионом было подписано 6 лет назад. Так появился каток в Александрове, проводился ремонт школ в Киржаче и Петушках, строились котельные.
В связи с отказом столицы, средства на недостроенные объекты область будет искать сама.
В Александрове не закончено строительство стадиона школы № 1. Стоимость работ, которые нужно выполнить — 2,3 миллиона рублей. На реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне «Правда» нужно еще 12,5 миллиона. Деньги на них нашел местный Совет народных депутатов. Однако у района нет денег на газовую блочно-модульную котельную (нужно больше 78 миллионов), а строительство ФОКа в поселке Балакирево заморозят.
Котельную в Першино Киржачского района построят за счет областной программы энергосбережения. Это - еще 33,5 миллиона. Также 715 тысяч рублей нужны на завершение строительства школы в Петушках. Средства выделит департамент образования.
ИСТОЧНИК KP.RU