Москва не даст денег на соцобъекты в подмосковных районах по соглашению с Владимирской областью

СЕГОДНЯ 19:37 2019-05-01T22:02:48+03:00

В связи с отказом столицы предоставить остаток межбюджетного трансферта, средства на недостроенные объекты область будет искать сама

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Департамент ЖКХ правительства Москвы отказался предоставить Владимирской области остаток межбюджетного трансферта на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы в подмосковных районах.

Соглашение о сотрудничестве между Москвой и 33-м регионом было подписано 6 лет назад. Так появился каток в Александрове, проводился ремонт школ в Киржаче и Петушках, строились котельные.

В связи с отказом столицы, средства на недостроенные объекты область будет искать сама.

В Александрове не закончено строительство стадиона школы № 1. Стоимость работ, которые нужно выполнить — 2,3 миллиона рублей. На реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне «Правда» нужно еще 12,5 миллиона. Деньги на них нашел местный Совет народных депутатов. Однако у района нет денег на газовую блочно-модульную котельную (нужно больше 78 миллионов), а строительство ФОКа в поселке Балакирево заморозят.

Котельную в Першино Киржачского района построят за счет областной программы энергосбережения. Это - еще 33,5 миллиона. Также 715 тысяч рублей нужны на завершение строительства школы в Петушках. Средства выделит департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU