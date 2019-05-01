В Боголюбово столкнулись "Волга", "Хонда" и автобус с пассажирами
Вечером 30 апреля в соцсетях появились фотографии с аварии с участием рейсового автобуса 18с, "Волги" и еще одной легковушки.
По предварительной информации регионального УМВД, около 18.00 водитель «Волги» 1965 года рождения, двигаясь в сторону Владимира, не сумел справиться с управлением - машина вылетела на встречу, где столкнулась с "Хондой" и автобусов 18с с пассажирами. В лобовом столкновении передняя часть "Волги" превратилась в гармошку, машину сильно покорежило. Водитель «Волги» чудом выжил - он получил различные травмы и попал в больницу
Никто из пассажиров автобуса и другой легковушки не пострадал. По факту проводится проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU