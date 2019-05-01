3500 детей за лето бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-01T22:08:04+03:00

Путевки дают мальчишкам и девчонкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации

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Во Владимирской области стартовала оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает департамент соцзащиты области.

Первым принял на отдых детей с ограниченными возможностями здоровья лагерь «Заклязьменский». В нем пройдут реабилитацию 250 детей.

Детей будут оздоравливать массажем, лечебными ваннами, кислородными коктейлями, занятиями адаптивной физической культуры. Также с ними проведут культурно-массовые и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Всего в период летних школьных каникул планируется оздоровить более 3500 детей. Все путевки для детей будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU