3500 детей за лето бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях
Во Владимирской области стартовала оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает департамент соцзащиты области.
Первым принял на отдых детей с ограниченными возможностями здоровья лагерь «Заклязьменский». В нем пройдут реабилитацию 250 детей.
Детей будут оздоравливать массажем, лечебными ваннами, кислородными коктейлями, занятиями адаптивной физической культуры. Также с ними проведут культурно-массовые и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии и многое другое.
Всего в период летних школьных каникул планируется оздоровить более 3500 детей. Все путевки для детей будут бесплатными.
ИСТОЧНИК KP.RU