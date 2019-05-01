2019-05-01T12:43:55+03:00
Происшествия

Во Владимире осудили телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

На скамье подсудимых оказались жители Новосибирска и один владимирец
Ольга МАКАРОВА
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В областном центре вынесли приговор двум жителям Новосибирска и одному владимирцу, которые по занимались телефонными мошенничествами.

Суд установил, что один из мошенников после освобождения из тюрьмы в конце 2017-го года, стал звонить на случайные номера жителей города Владимира и проворачивать преступную схему: он представлялся их родственником и сообщал о том, что попал в беду и ему грозит уголовное преследование. Чтобы этого не произошло, просил перевести а номер телефона, электронные кошельки или банковские карты деньги.

Позже к мошеннической схеме мужчина привлек своего брата, который при звонке представлялся сотрудником полиции. Полученные деньги они делили пополам и тратили по своему усмотрению.

В некоторых случаях деньги передавали через курьеров, один из которых позже присоединился к группе мошенников.

Потерпевшими по делу стали 21 человек, преимущественно это пожилые люди. Общая его сумма, которую получили мошенники, составила 1,5 миллиона рублей

В итоге мошенникам предстоит провести в колонии строгого режима от 4 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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