2019-04-30T21:30:02+03:00
Общество

Капремонт "Пекинки" в Покрове начнут через два года

Алексей СУХОВ
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Основные строительно-монтажные работы на участке с 101 по 103 км трассы М-7 “Волга" в центральной части Покрова намечено выполнить в 2021-2022 годах.

24-километровый участок автодороги будет доведен до технической категории 1-б, повысится его пропускная способность и безопасность всех участников дорожного движения.

Кроме того, будут сохранены три перекрестка со светофорным регулированием (ул.Герасимова, ул.Карла Либкнехта, Больничный проезд). В этой связи из проекта исключено строительство двух надземных и одного подземного пешеходных переходов на этих перекрёстках.

В центре города не будут возводиться шумозащитные экраны. Решено заменить существующие фасадные оконные блоки в жилых домах, обращенных на автодорогу, на шумозащитные стеклопакеты.

Ряд существующих и социально важных для города примыканий местных дорог к трассе останутся и будут обустроены.

Управление также рассматривает возможность расширить до 4-х метров пешеходно-транспортную дорожку вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» от Райтоповского проезда в границах полосы отвода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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