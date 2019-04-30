Владимирские актрисы прочтут детям о войне

СЕГОДНЯ 21:18 2019-04-30T21:18:39+03:00

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи пройдет X Международная акция

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В прошлом году участниками акции "Читаем детям о войне" стали детские учреждения 6 стран: 83 региона Российской федерации, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и Республика Узбекистан.

6 мая в библиотеках, школах, детских садах и других учреждениях детям будут прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.

6 мая в 11.00 в корпусе библиотеки на ул. Мира, 51 Марина Вахтанина, актриса Владимирского областного театра кукол, прочтет отрывки из замечательной повести «Девочка из города» Воронковой.

6 мая в 12.00 в корпусе на пр. Строителей, 23 Елена Тюрина, актриса Владимирского областного театра кукол прочтет отрывки из повести «Навеки – девятнадцатилетние» Бакланова.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU