2019-04-30T21:14:13+03:00
Общество

В Александровском районе пройдет спортивно-патриотическая акция «Кросс Победы»

Акция пройдет уже в шестой раз
Алексей СУХОВ
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Ежегодная межрегиональная спортивно-патриотическая акция «Кросс Победы», посвященная 9 мая, в шестой раз пройдет в Александровском районе 4 мая.

Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 20 км – от памятника участникам Великой Отечественной войны в поселке Балакирево до «вечного» огня в городе Александрове

Основные цели акции - сплочение нации, патриотическое воспитание детей и молодежи, празднование 74-летия Великой Победы, приобщение населения к здоровому образу жизни, а также регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Напомним, в 2018 году в «Кроссе Победы» приняли участие более 900 человек из пяти субъектов ЦФО России – Владимирской, Московской, Ярославской и Ивановской областей, а также Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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