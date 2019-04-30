Лучший почтальон Владимирской области работает в Коврове

СЕГОДНЯ 21:08 2019-04-30T21:08:38+03:00

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Во Владимире прошел филиальный этап конкурса профессионального мастерства. За звание лучших боролись водители и почтальоны. Лучшим водителем стал Дмитрий Андреев из Александрова, а лучшим почтальоном - Елена Егорова из Ковровского почтамта.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие водители, работающие на маршрутах доставки почты в регионе. Участники показали отличное знание Правил дорожного движения, а затем на практике продемонстрировали мастерство вождения на трассе: разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж задним ходом, параллельная парковка.

Почтальонам предстояло показать, насколько они хорошо знают почтовые правила и инструкции. Так, участники должны были быстро, а главное – правильно, разложить почтовые отправления по адресам. Затем почтальоны показали свои способности находить выходы из нестандартных рабочих ситуаций.

Победители конкурса будут представлять Владимирский филиал на макрорегиональном этапе, который состоится в мае в Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU