Владимирцы завоевали две медали на чемпионате России по мас-рестлингу

СЕГОДНЯ 20:56 2019-04-30T20:56:18+03:00

В чемпионате России приняли участие около 200 человек из 22 субъектов РФ

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Роман Искендеров и Наталья Бонокина из Владимира завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на чемпионате России по мас-рестлингу, который прошел в Чебоксарах с 25 по 28 апреля.

Роман выступал в весовой категории «90 кг», Наталья – в весовой категории «65 кг». В каждой из названных категорий участвовали по 16 спортсменов.

По итогам турнира Искендеров отобрался в основную сборную России на Кубок мира по мас-рестлингу, а Бонокина вошла в резервный состав сборной команды страны.

В общей сложности в чемпионате России приняли участие около 200 человек из 22 субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU