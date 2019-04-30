Владимирцы завоевали две медали на чемпионате России по мас-рестлингу
В чемпионате России приняли участие около 200 человек из 22 субъектов РФ
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Роман Искендеров и Наталья Бонокина из Владимира завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на чемпионате России по мас-рестлингу, который прошел в Чебоксарах с 25 по 28 апреля.
Роман выступал в весовой категории «90 кг», Наталья – в весовой категории «65 кг». В каждой из названных категорий участвовали по 16 спортсменов.
По итогам турнира Искендеров отобрался в основную сборную России на Кубок мира по мас-рестлингу, а Бонокина вошла в резервный состав сборной команды страны.
В общей сложности в чемпионате России приняли участие около 200 человек из 22 субъектов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU