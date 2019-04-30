2019-04-30T20:53:50+03:00
Общество

Видеоролик о празднике огурца в Суздале стал одним из лучших в ЦФО

На победу претендовали более 200 проектов
Алексей СУХОВ
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Видеоролик Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Праздник Огурца в Суздале» занял второе место по ЦФО в номинации «Событийное мероприятие» в рамках VI Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России».

Призовое место дает право принять участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет в конце мая в Туле.

В нынешнем году фестиваль проходил в городе Энгельсе Саратовской области 27-28 апреля. На победу претендовали более 200 проектов из разных регионов России. Конкурс проводился в 8 номинациях.

Ролик, представленный на конкурсе, был снят известной владимирской студией «Лестница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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