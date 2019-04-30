В Петушках школьников недокармливали запеканкой и свежими салатами

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-30T15:32:18+03:00

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Прокуратура Петушинского района проверила организацию школьного питания. Оказалось, что порции творожной запеканки были на 50 грамм меньше, чем заявлено в меню. В феврале 2019 года на обед на давали салатов из овощей. В буфетах продавались конфеты массой более 25 граммов. На мясные полуфабрикаты не было сертификатов качества и безопасности.

В овощном цехе предварительная заготовка очищенного картофеля и моркови делалась не два часа до приготовления обеда, а за целый день.

Индивидуального предпринимателя Соколову, занимающуюся организацией питания детей, оштрафовали. Одного человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU