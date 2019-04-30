Ветеранам Великой Отечественной войны во Владимирской области выплатят по 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-30T14:37:09+03:00

Это будет единовременная выплата в честь празднования 9 мая

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Во Владимирской области в честь празднования 9 мая будут проводиться выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также другим категориям населения. Всего ее получателями станут почти 12 тысяч жителей региона.

В мае-июне 2019 года выплату в 3000 рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По 1000 рублей выплатят:

– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

– лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

– лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Никаких документов данным категориям предоставлять не нужно. В случае если необходимых данных в учреждении нет, выплату назначат после предъявления гражданином заявления, документов, удостоверяющих личность и постоянное проживание в 33-м регионе, удостоверения или документа, подтверждающих принадлежность к одной из перечисленных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU