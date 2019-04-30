2019-04-30T11:26:42+03:00
Происшествия

Муромский инспектор госконтроля предупреждал браконьеров о рейдах полиции

СледКом, полиция и ФСБ нашли свыше 100 кг незаконно добытой рыбы
Валерия Рудометова
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..Фото: Следственный комитет России.
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В Муроме заключили под стражу старшего инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина, работая в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агенства по рыболовству, и его сотрудники с мая 2018-го по апрель 2019 предупреждали браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов полиции.

Старший инспектор знал, что браконьеры используют запрещенные орудия добычи и вылавливают рыбу на особо охраняемых природных территориях.

УМВД, ФСБ и Следственный комитет в ходе обысков изъяли 100 сетей, незарегистрированное охотничье оружие и патроны, свыше 100 кг незаконно добытой рыбы, а также пакеты с неустановленным веществом.

Следствие предлагает участникам схемы - сотрудников и браконьеров - добровольно явиться к следователю в Муроме для дачи показаний.

Расследование уголовного дела во взаимодействии с УФСБ и УМВД продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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