2019-04-30T10:47:31+03:00
Общество

Александр Орлов уволен с поста руководителя телеканала «Губерния-33»

Официальная причина - два выговора на основе проверок деятельности телекомпании
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Александр Орлов.Александр Орлов.
Изменить размер текста:

С 29 мая генеральный директор и главный редактор ТРК «Губерния-33» Александр Орлов уволен со своего поста. Напомним, бывший редактор «КП»-Владимир» Александр Орлов фактически создал официальный областной телеканал с нуля, придя почти 5 лет назад на должность главного редактора тогда еще зарождающейся «Губернии-33». Четыре года назад по просьбе областной администрации он занял и должность генерального директора.

Теперь вместо одного Орлова «Губернией-33» будут руководить два человека. Должность гендиректора займет бывший заместитель Орлова Борис Чернышев, главного редактора - программный директор Ольга Булан (оба пока с приставкой и.о.).

Официальная причина увольнения Александра Орлова - два выговора, вынесенные ему учредителем - администрацией области - по итогам проверок КРИ и Счетной палаты, которые нашли нарушения в отчетности и документации. Оба выговора вынесены в апреле. Напомним, в начале апреля на собрании учредителей уже рассматривался вопрос об увольнении Орлова, но тогда выговоров еще не было и увольнение не состоялось.

Александр Орлов сообщил, что с некоторыми выводами КРИ он категорически не согласен и будет оспаривать их в Арбитражном суде - заявление уже подано. Также он готовит иск в суд к областной администрации о компенсации морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муромский инспектор госконтроля предупреждал браконьеров о рейдах полиции
До конца акции «Весна – тают пени!» остался месяц
Владимирская спортсменка выиграла две серебряные медали на чемпионате мира по киокусинкай
Во Владимирской области приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны
В Муроме женщине дали 2,5 года условно за драку с полицейскими
За выходные пожарные 35 раз выезжали на тушение мусора и 20 раз - на поджоги травы
ФАС приостановила торги по поиску регионального оператора зоне № 3 Владимирской области
Комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области возглавил Сергей Терехов
В Коврове 14-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины
На загородном отдыхе владимирцы будут на связи
Ковровский дебошир заплатит крупный штраф
Во Владимире утвердили программу расселения аварийных домов
В мае мобильный офтальмологический комплекс бесплатно обследует 180 жителей Владимирской области
Владимирский областной театр кукол получил триста тысяч рублей
В Ковровском районе собака убила бешеную лису
Во Владимире уничтожили более 80 килограммов санкционных орехов и цветной капусты
Во Владимире таксист сбил мальчика на самокате
Владимирский филиал «Т Плюс» усилит режим работы в праздничные дни
В Коврове двум сиротам не давали квартиру
Владимирские борцы привезли три бронзовые медали с первенстве России в Москве
Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» подготовили мемориалы с Вечным огнем к празднованию Дня Победы
ЭнергосбыТ Плюс» информирует о работе офисов в праздничные дни
В канун Пасхи на кладбище «Улыбышево» убрали шесть стихийных свалок
Экс-вице губернатор Владимирской области Сергей Филиппов заплатит штраф в 150 тысяч рублей
80 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в пасхальных мероприятиях