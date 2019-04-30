Александр Орлов уволен с поста руководителя телеканала «Губерния-33»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-30T10:47:31+03:00

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С 29 мая генеральный директор и главный редактор ТРК «Губерния-33» Александр Орлов уволен со своего поста. Напомним, бывший редактор «КП»-Владимир» Александр Орлов фактически создал официальный областной телеканал с нуля, придя почти 5 лет назад на должность главного редактора тогда еще зарождающейся «Губернии-33». Четыре года назад по просьбе областной администрации он занял и должность генерального директора.

Теперь вместо одного Орлова «Губернией-33» будут руководить два человека. Должность гендиректора займет бывший заместитель Орлова Борис Чернышев, главного редактора - программный директор Ольга Булан (оба пока с приставкой и.о.).

Официальная причина увольнения Александра Орлова - два выговора, вынесенные ему учредителем - администрацией области - по итогам проверок КРИ и Счетной палаты, которые нашли нарушения в отчетности и документации. Оба выговора вынесены в апреле. Напомним, в начале апреля на собрании учредителей уже рассматривался вопрос об увольнении Орлова, но тогда выговоров еще не было и увольнение не состоялось.

Александр Орлов сообщил, что с некоторыми выводами КРИ он категорически не согласен и будет оспаривать их в Арбитражном суде - заявление уже подано. Также он готовит иск в суд к областной администрации о компенсации морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU