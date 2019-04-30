2019-04-30T10:31:51+03:00
Спорт

Владимирская спортсменка выиграла две серебряные медали на чемпионате мира по киокусинкай

Евгения Кузнецова проявила себя в дисциплине "ката"
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спортапредоставлено департаментом спорта
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Владимирская спортсменка Евгения Кузнецова, выступавшая в составе российской сборной на чемпионате мира по киокусинкай, который проходил в городе Папендаль (Нидерланды) 26 и 27 апреля 2019 года, завоевала на соревнованиях две серебряные медали.

Евгения стала второй в личном зачете в дисциплине "ката", а также завоевала аналогичное место в составе команды в дисциплине "ката-группа".

В общей сложности в чемпионате мира приняли участие около 150 человек из 30 стран мира (Северной Америки, Южной Америки, стран Европы и Африки). Владимирскую область в составе российской сборной представляла только Евгения Кузнецова – мастер спорта России по киокусинкай. Тренером девушки является Сергей Чубаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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