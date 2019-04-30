2019-04-30T10:28:08+03:00
Общество

Во Владимирской области приводят в порядок памятники героям Великой Отечественной войны

Всего их в области 764 штуки
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области активно ведется подготовка к празднованию 9 мая. С 1 по 12 мая пройдёт более 800 мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это митинги, шествия «Бессмертного полка», концерты, спортивные праздники, детские конкурсы, выставки, показы кинофильмов по военной тематике.

Ко Дню Победы приводятся в порядок памятники участникам Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений. На сегодняшний день сотрудники Госинспекции административно-технического надзора обследовали 469 из 764 памятников. И кое-где нашлись нарушения. В посёлке Бавлены Кольчугинского района и посёлке Садовый Суздальского района памятники требуют косметического ремонта. В Кольчугинском районе 19 памятников требуют косметического ремонта и благоустройства территории.

На устранение недочётов главам администраций дана неделя. 7 мая они должны отчитаться о выполненных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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