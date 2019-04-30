В Муроме женщине дали 2,5 года условно за драку с полицейскими

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-30T09:18:48+03:00

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В Муроме вынесли приговор женщине, которая напала на представителя власти. За драку с полицейскими ей дали 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 2 октября 2018 года в районе полуночи в одном из ночных клубов Мурома произошел скандал. Мужчина устроил в клубе дебош. Стремясь его утихомирить, администрация заведения вызвала наряд полиции. Его жене не понравилось, что мужа могут арестовать за мелкое хулиганство и оштрафовать, и она решила вмешаться и вступиться за любимого. Женщина напала на полицейских и устроила драку прямо в ночном клубе.

В итоге, мужа все равно оштрафовали, а жене еще и дали условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU