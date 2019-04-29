2019-04-29T18:23:57+03:00
Общество

За выходные пожарные 35 раз выезжали на тушение мусора и 20 раз - на поджоги травы

И лишь в 13 случаях спасатели привлекались на техногенные возгорания
Алексей СУХОВ
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Сезон сжигания травы и мусора продолжается. За выходные дни (27 и 28 апреля) пожарные Владимирской области выезжали 68 раз. И лишь 13 вызовов оказались техногенным пожарами.

35 выездов были на тушение мусора, 20 выездов - на поджоги травы. В этих пожарах погиб один человек. Также спасатели отслеживали природные и лесные пожары. В области за выходные произошли три природных пожара. Их удалось найти в том числе с помощью авиаоблетов на самолетах АН-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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