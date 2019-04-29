2019-04-29T17:17:17+03:00
Общество

ФАС приостановила торги по поиску регионального оператора зоне № 3 Владимирской области

Жалобы подали две коммерческие компании
Сергей МОРКОВКИН
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29 апреля ФАС приостановило торги по поиску регионального операторов в зоне № 3 Владимирской области (Гусь-Хрустальный, Муромский, Селивановский и Меленковский районы). Жалобы поступили в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы РФ от ООО "Чистый Владимир" и ООО "Комплекс".

Организации, подавшие жалобы, указывают, что организатор торгов намеренно ограничил круг потенциальных участников тендера. В частности указан критерий владения объектов по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО в зоне работы регоператора (одна штука). При этом не указал критерий их качества. Кроме того, заявители отмечают наличие пункта о квалификации сотрудников, в компании должно быть не менее пяти человек, работающих более 3 лет в в сфере обращения с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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