Комитет государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области возглавил Сергей Терехов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-29T16:13:05+03:00

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29 апреля через 12 дней после увольнения прежнего председателя комитета государственной и муниципальной службы администрации Владимирской области Дмитрия Лызлова этот пост занял новый руководитель. Им назначен 42-летний уроженец Владимира Сергей Терехов.

Сергей Терехов родился в 1977 году, окончил ВлГУ по специальности "Юриспруденция". С 2000 года работал юрисконсультом испокома Российского молодёжного парламента. В дальнейшем трудился в Минюсте РФ, управлении Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, а также был руководителем юридических служб в коммерческих структурах.

Отметим, прежний руководитель комитета Дмитрий Лызлов перебрался в аппарат Законодательного Собрания Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU