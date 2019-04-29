2019-04-29T15:59:03+03:00
Происшествия

В Коврове 14-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ее друга
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего ковровчанина. От него забеременела 14-летняя девочка.

Беременность девочки, которой едва исполнилось 14 лет, обнаружилась во время осмотра у врача. Ее заметили на 6 неделе. Позднее выяснилось, что девочка была в близких отношениях с 20-летним молодом человеком.

Следком отмечает, что девочка с 12 лет находится на профилактических учетах в связи с постоянным побегами из дома, расстройства поведения и пристрастия к спиртному. Мама давно не справляется с воспитанием дочери.

Девочка помещена под контроль специалистов Ковровского социально-реабилитационного центра. Для подтверждения отцовства ребенка проводится ДНК-экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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