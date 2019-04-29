На загородном отдыхе владимирцы будут на связи

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-29T15:50:52+03:00

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Tele2 подготовила сеть к дачному сезону. Новое покрытие высокоскоростного интернета развернуто в ряде сел и поселков области, где в летний период увеличивается число приезжающих. Также компания протестировала и провела модернизацию сетевого оборудования: сегодня 4G/3G-покрытие охватывает федеральные и региональные трассы, а также популярные места отдыха.

На владимирских пляжах, в местах пикников и в прогулочных парках области Tele2 обеспечила покрытие голосовой связи и высокоскоростного интернета. Кроме того, устойчивый сигнал сети оператора доступен практически на всем протяжении автомобильных и ж/д трасс.

Дополнительно оператор проанализировал маршруты передвижения отдыхающих и установил новое оборудование на базовые станции в городах, селах и поселках, которые популярны у дачников. Также голосовая связь и высокоскоростной интернет появились еще в 13 населенных пунктах – Тириброво в Александровском районе, Кудрявцево в Вязниковском районе, Песьяне и Полутино в Киржачском районе, Иваново в Ковровском районе, Денятино в Меленковском районе, Липна, Сосновый Бор, Сушнево и Луговое в Петушинском районе, Спасское Городище, Торчино в Суздальском районе и Шихобалово в Юрьев-Польском районе.

Константин Лосевский, технический директор владимирского филиала Tele2:

«Мы заботимся о том, чтобы даже в поездках по области владимирцы были на связи. Проделанная работа по подготовке сети к дачному сезону позволит нашим абонентам пользоваться качественной связью и высокоскоростным интернетом Tele2 в городах и селах, а также в дороге. Сегодня покрытие оператора охватывает большинство населенных пунктов Владимирского региона».

ИСТОЧНИК KP.RU