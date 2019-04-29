2019-04-29T15:00:36+03:00
Происшествия

Ковровский дебошир заплатит крупный штраф

Пассажиру из Омска, напавшего на полицейского, вынесли приговор
Ирина Мальцева
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В октябре прошлого года мужчина, ехавший на поезде «Санкт-Петербург- Уфа», буянил в вагоне, и начальник поезда попросил его собрать вещи и выйти, оформив соответствующие документы. Выходить добровольно пассажир отказался, не захотел пойти и с вызванной полицией, а потом стал драться. В итоге он дважды ударил полицейского в лицо, повредил ему форму, оторвав погон и порвав карман. Ковровский городской суд признал пассажира виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Учитывая, что нападавший, имеющий маленького ребенка и мать-инвалида, раскаялся и извинился перед полицейским, ему назначили штраф в размере сорока тысяч рублей, которые он сможет выплачивать в течение двадцати месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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